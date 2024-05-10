ضبط 25 طناً من الدقيق التمويني والنشاء داخل منشأة بمنطقة الزاهرة في دمشق

دمشق-سانا

ضبط فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 10 أطنان من الدقيق التمويني و15 طناً من مادة النشاء الفاسدة داخل منشأة في منطقة الزاهرة بدمشق.

وقالت وزارة الداخلية في صفحتها على موقع فيسبوك: إن “فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية تمكن من ضبط مركبة من نوع “كيا” براد مغلقة أثناء تفريغها كمية من الدقيق التمويني المنخول في أحد الأفران الخاصة بمنطقة التل بريف دمشق وضبط 3 أطنان ونصف الطن من المادة وتم القبض على 4 أشخاص”.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا على مكان المنشأة التي يتم إعادة نخل الدقيق التمويني بداخلها، وعلى الفور توجهت دوريات من الفرع إلى منطقة الزاهرة حيث تم ضبط كمية 6.5 أطنان من مادة الدقيق التمويني بداخلها مجهز للنخل تمهيداً لبيعه للأفران الخاصة ونحو 15 طناً من مادة النشاء الفاسدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مديرية التجارة الداخلية أصولاً ومصادرة المركبة نوع “كيا” براد مغلقة ومركبتين ذوات ثلاث عجلات كانت تستخدم لنقل المواد.

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