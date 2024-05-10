غوتيريش: الهجوم البري الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية

نيروبي-سانا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة.

وخلال زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي قال غوتيريش وفقاً لوكالة فرانس برس: “المجاعة تلوح في الأفق ونعمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف إدخال الإمدادات المنقذة للحياة بما في ذلك الوقود الذي تشتد الحاجة إليه عبر معبري رفح وكرم أبو سالم”.

وفي وقت سابق اليوم حذر المكتب الإعلامي في غزة من كارثة إنسانية جديدة على وشك الحدوث في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة المنكوب جراء نفاد الوقود واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال لليوم الـ 217.

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