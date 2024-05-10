42 ضبطاً بحق محطات محروقات وسرافيس ومخابز مخالفة في درعا

درعا-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال السبعة أيام الماضية العديد من المخالفات في عمل بعض محطات المحروقات والسرافيس والمخابز الخاصة وفعاليات تجارية مختلفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا أن عناصر المديرية نظموا 42 مخالفة وفق المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 توزعت على محطتي محروقات إسماعيل والقشعمي في إبطع بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، ومحطتي العبيد في إزرع والإيمان في خربة غزالة و مركز محروقات كعبور في مدينة نوى بسبب مخالفة التعليمات الخاصة بقطع البطاقات الإلكترونية أيام العطل الرسمية.

وأضاف الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك ضبطت ثلاثة سرافيس على خطوط دمشق درعا ودمشق نوى ودمشق جاسم بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب بشكل واضح ومقروء، وضبطت 12 فعالية تجارية للسمانة والمواد الصحية والفروج وأحذية ومكياجات وغيرها في القنية وخبب وإزرع وغباغب وكفر شمس ودرعا وجباب بمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير شراء غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.

وأشار إلى أنه تم ضبط 22 مخبزاً خاصاً في عابدين وكويا ونافعة وعتمان و أم ولد والشجرة وتسيل ونمر وجاسم والحارة والمسيفرة والنعيمة وحيط وسحم الجولان والمتاعية وجلين بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز وعدم إبلاغ المديرية عن الوزن الزائد من الدقيق التمويني والإخلال بمواعيد العمل.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency