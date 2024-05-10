الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات وقرى لبنانية

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على مناطق الجنوب اللبناني، حيث استهدف طيرانه الحربي ليلاً منزلاً في بلدة علما الشعب، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الصهيوني استهدف فجر اليوم منطقة اللبونة وبلدتي كفركلا وبليدا، فيما قصف بالمدفعية أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب.

وألقى العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل.

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