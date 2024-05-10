بوتين يرشح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في روسيا

موسكو-سانا

رشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء المنتهية ولايته ميخائيل ميشوستين لشغل هذا المنصب من جديد.

وأعلن رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين اليوم أن “المجلس استلم ترشيح ميشوستين وسيشرع بالنظر فيه ليتخذ النواب قراراً مسؤولاً باسم ناخبيهم في هذا المجال”.

وأشار فولودين إلى أن مجلس الدوما سيتولى للمرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث تشكيل الحكومة الروسية بموجب التعديلات التي أدخلت على الدستور الروسي عام 2020.

والمعروف أن ميشوستين من مواليد عام 1966 وتولى منصب رئيس الوزراء الروسي منذ كانون الثاني عام 2020 وكان يشغل قبل ذلك منصب رئيس هيئة الضرائب الاتحادية في روسيا.

وقدم مجلس الوزراء بقيادة ميشوستين استقالته في أعقاب تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في الـ 7 من أيار الجاري.

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