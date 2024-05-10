الصانعات الخضراء… فريق تطوعي لنشر مفهوم الثقافة الزراعية بمنظور جديد

دمشق-سانا

يسعى فريق الصانعات الخضراء التطوعي إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الثقافة الزراعية بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال مبادرات وفعاليات متنوعة.

واستقى الفريق الذي تأسس سنة 2019، ويتألف من مجموعة من المهندسين الزراعيين والمهتمين بالمجال الزراعي والبيئي تسميته من العناصر الحيوية “الكلورفيل” التي تمنح النباتات لونها الأخضر وتساعدها على النمو والحياة.

وحول ماهية عمل الصانعات الخضراء أوضحت المتطوعة آلاء خميس في حديث لمراسل سانا أن الفريق مسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن حاضنة المبادرات التطوعية، ويركز في أنشطته على تبسيط مفهوم الزراعة من خلال التعريف بها وباختصاصاتها ومجالات عملها المختلفة، وأهميتها للمجتمع بمختلف المجالات، عن طريق ورشات وتدريبات يوجهها الفريق لمتطوعيه ولفئاته المستهدفة.

وتستهدف أنشطة الفريق كل مهتم بالعمل الزراعي من طلاب كلية الزراعة ومهندسين زراعيين وأصحاب مشروعات زراعية، بما يعود عليهم بالفائدة ويحقق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخميس.

وعرضت خميس أنشطة الفريق التي كانت بمنظور جديد وشملت حملة لزراعة الوردة الشامية في المتحف الوطني بدمشق وبيت التراث الدمشقي بكلية الزراعة، وزراعة الأرض التابعة لمعهد الأحداث بمحاصيل عاد ريعها على نزلاء الدار، وتدريب 20 مهندساً زراعياً بشكل عملي.

بدورها أشارت المتطوعة المشاركة الدكتورة غادة قطمة، رئيسة دائرة الأصناف والتحسين الوراثي للزيتون في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إلى أنها شاركت مع الفريق كمدربة ضمن مبادرات لتأهيل طلاب هندسة زراعية ومهندسين زراعيين حديثي التخرج وطلاب للمساهمة في ربط الجامعة بواقع العمل وإطلاع المستهدفين على أحدث الأبحاث الجارية، وخلق روح الإبداع وتشجيعهم على تأسيس مشروع خاص بهم، ولا سيما أنهم لامسوا الواقع والمعرفة من خلال نشاطات الفريق، ما يسهم في خلق جيل منتج وبناء.

ومن المستفيدين من مبادرات الفريق أوضح محمد حفار مدير مشروع في الفيرمي كومبوست “سماد عضوي باستخدام الديدان” أنه تعرف على الفريق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ليشارك بعدها في ورشة عمل خاصة بصناعة الفيرمي كومبوست في غرفة زراعة دمشق، لنشر ثقافة استخدام السماد العضوي، والقيام برحلات ميدانية للمشروع لتعريف الطلاب والمهتمين بهذا المجال الذي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد، بصورة تغني عن الأسمدة الكيميائية.

هادي عمران

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