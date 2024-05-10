المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع وتجمعات لجنود الكيان الإسرائيلي وتحقق إصابات مؤكدة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية عدة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة، ‌‏‌‌‌‏وبعد رصدٍ ‏وترقبٍ لقوات العدو الإسرائيلي وعند وصول آلياته إلى موقع المالكية نحو الساعة الواحدة من فجر اليوم تم استهدافها من قبل مقاتلي المقاومة بقذائف المدفعية وحققوا

‏إصاباتٍ مؤكدة”.

وفي بيانات متعددة أخرى أعلنت المقاومة اللبنانية عن تنفيذ عدد من العمليات مساء أمس ضد مواقع انتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، موضحة أنه تم استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف هجوم ‏جوي بمسيرات انقضاضية القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة “كفرجلعادي” ‏ومحيطها وأصاب غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقع ضباطها وجنودها بين قتيلٍ ومصاب.

وفي القطاع الغربي استهدفت المقاومة إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخراً في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها، كما استهدفت مركزاً آخر مستحدثاً للعدو في مستعمرة “نطوعة” بقذائف المدفعية وحققت إصابة مباشرة.

كما تم ضرب مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب، إضافة إلى استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.

كما استهدفت المقاومة ‏آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة ‏موقعة طاقمها بين قتيلٍ ‏ومصاب وشوهدت النيران تشتعل فيها.

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