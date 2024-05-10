مقتل امرأة وإصابة أخرى جراء قصف أوكراني على مقاطعة كورسك الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت مقتل امرأة وإصابة أخرى جراء القصف الأوكراني لقرية تتكينو بمقاطعة كورسك الحدودية الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ستاروفويت قوله على قناته في التلغرام: “تعرضت قرية تتكينو في منطقة غلوشكوفسكي للقصف مرة أخرى من الجانب الأوكراني، ونتيجة استهداف منزل مأهول أصيبت امرأة وقتلت أخرى بسبب الشظايا”.

وفي السياق أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين أن أنظمة الدفاع الجوي في بودولسك قرب موسكو دمرت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه العاصمة، ولم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام.

إلى ذلك أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز فجر اليوم “التصدي لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على بلدة تروبشيفسكي، حيث تم تدمير ثلاث طائرات مسيّرة من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية”، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، فيما تتصدى الدفاعات الروسية لها وتدمر وتسقط معظمها.

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