معزوفات أوركسترا بانوراما ضمن حفل تخريج طلاب معهد محمد عبد الكريم بثقافي حمص

حمص-سانا

احتفل معهد محمد عبد الكريم للموسيقى التابع لوزارة الثقافة اليوم بتخريج 50 طالباً وطالبة من طلابه في مختلف الاختصاصات ضمن حفل موسيقي على مسرح دار الثقافة بحمص بحضور جمهور كبير من المهتمين والأهالي.

وتضمن الحفل معزوفات منوعة لأوركسترا بانوراما التابعة للمعهد بقيادة نسيم رمضان مدرس الموسيقى بجامعة البعث ورئيس قسم الآلات الشرقية بمعهد محمد عبد الكريم.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت مديرة المعهد رشا النقري إلى أن الطلاب تخرجوا اليوم من مختلف الأعمار، وقد أتموا 5 سنوات في المعهد وتدربوا على الصولفيج والآلات الموسيقية المختلفة وسيحصلون على شهادة مصدقة من وزارة الثقافة.

ولفتت النقري إلى أن هذا التخرج هو بداية طريق لهم ليكونوا متميزين ويثبتوا أنفسهم في عالم الاحتراف الموسيقي.

بدوره بين قائد أوركسترا بانوراما نسيم رمضان أن الأوركسترا مكونة من 52 شخصاً بين عزف وكورال، قدمت اليوم أغاني غربية – فرنسية وروسية وأغاني وطنية ومقطوعات موسيقية لموسيقيين عالميين تم التدريب عليها على مدى شهر تقريباً.

وبين الخريجان الليث الحايك وسارة أبو غانم أن تخرجهم اليوم هو خطوة مهمة لمتابعة طريقهم الموسيقي بعد الاستفادة من خبرات الأساتذة والتدريبات والامتحانات المستمرة التي خاضوها.

بدورهم أشار الطلاب المشاركون بالكورال علي الكوسا وعلي التامر وسارة جاويش وسيدرا حسين إلى أن المشاركة بحفل اليوم هو فرصة مميزة للظهور أمام الجمهور وخطوة للأمام باتجاه صقل موهبتهم.

يذكر أن معهد محمد عبد الكريم للموسيقى تأسس في حمص عام 2015، ويستوعب حالياً نحو 284 طالباً وطالبة ضمن عدة أقسام موسيقية، منها قسم الآلات الغربية والوترية والنفخية.

لارا أحمد

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