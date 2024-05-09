شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين وجرح آخرون مساء اليوم إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل براً وجواً وبحراً مناطق في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال استهدفت خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الفلسطينيين في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين.

واستشهد وجرح آخرون جراء قصف طيران الاحتلال دراجة نارية في شارع صلاح الدين ومنزلاً في حي الجنينة في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد آخر فيما أُصيب ثلاثة آخرون جراء قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة أخرى من الفلسطينيين قرب مفترق العودة وسط المدينة تزامناً مع قصف خربة العدس شمال شرقها.

كما استشهد صياد برصاص قوات الاحتلال عند ساحل مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء ومنزلاً في منطقة المغراقة في وقت استهدفت فيه زوارق الاحتلال ومدفعيته مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني جراء قصف طيران الاحتلال المُسير قرب ملعب فلسطين وسط المدينة ومنازل عدة في حي الزيتون جنوب شرقها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34904 شهداء و78514 جريحاً.

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