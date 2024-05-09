نادي الأسير: الاحتلال يصعّد من استهداف الأسرى حتى بعد الإفراج عنهم

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من مغبة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى حتى غداة الإفراج عنهم، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال النادي في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا إن الاحتلال يعيد اعتقال أسرى ومعتقلين تم الإفراج عنهم مؤخراً أو قبل بضعة أيام فقط، وغالبيتهم ممن اُعتقلوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، فيما أمضى بعضهم سنوات في معتقلاته.

وأشار النادي إلى عمليات التهديد والاعتداءات التي تعرض لها الأسرى والمعتقلون قبل الإفراج عنهم بساعات وبعده، فيما يعاني أغلبهم مشاكل نفسية وصحية مزمنة جراء التعذيب والتنكيل والتجويع الممنهج المتواصل، مطالباً المؤسسات الانسانية والحقوقية الدولية بالوقوف إلى جانب قضية الأسرى ومحاسبة المجرمين.

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