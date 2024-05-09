الأب.. عرض مسرحي لتربية حلب باللغة الإنكليزية

حلب-سانا

أقامت دائرة المسرح المدرسي بمديرية التربية بحلب اليوم عرضاً مسرحياً بعنوان “الأب” باللغة الإنكليزية في صالة القديس جاورجيوس بحي السليمانية، قدمه مجموعة من طلاب الصف الثامن بمدرسة العناية، وتخلله رقصة فنية لفرقة كارني.

ويتناول العمل الحديث عن صراع بين مجموعة من الأخوة حول ميراث الأب وطمعهم بثروته، والتأكيد أن الترابط الأسري أهم من المال والثروة.

وأوضح الأب فادي نجار مدير مدرسة العناية في تصريح لمراسلة سانا دور الأنشطة المسرحية والفنون في إكساب الطلاب الخبرات والمهارات المتعددة، ولاسيما أنه يشكل رافداً مهماً من روافد التعليم والتربية.

وأكد أن العمل له أهمية ثقافية وتربوية واجتماعية، وتنفيذ العروض المسرحية باللغة الإنكليزية يسهم في إبراز مواهب الطلاب وتعزيز قدراتهم الفنية وزيادة معارفهم من خلال حفظهم للمفردات والجمل.

وتحدث رئيس دائرة المسرح المدرسي بتربية حلب فارس الناقور عن أهمية تمكين القدرات التمثيلية لدى الطلاب وتهيئتهم والارتقاء بمواهبهم الفنية ليكونوا على مستوى واحد وجذبهم إلى المسرح.

وبينت مؤلفة ومخرجة العمل لمى الفيصل أن الطلاب اعتمدوا في عرضهم على الإيحاءات الجسدية وقدراتهم التعبيرية ومستوى الصوت.

بريوان محمد

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