بمناسبة عيد الشهداء.. مهرجان شعري في ثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي بجبلة اليوم مهرجاناً شعرياً بمناسبة عيد الشهداء بعنوان “الحاضر الغائب …الشهيد”، بمشاركة عدد من الشعراء.

واستهل المهرجان الذي قدمه الشاعر سهيل درويش بالشاعر محمد حسن بقصائد عمودية تميزت بقوتها ورصانتها وتناغم الإيقاع مع المعنى، حملت معاني الإكبار والتعظيم لشهداء سورية في معارك التحرير، خصوصاً حربهم ضد الإرهاب.

كما شارك الشاعر الدكتور فراس عبد الحليم بنصوص تنوعت بين العمودي والتفعيلة تغنى فيها بشهداء الجيش العربي السوري وتضحياتهم التي لولاها لما كان الوطن اليوم ينعم بالحرية والاستقلال.

وجاءت مشاركة الشاعر عيسى إبراهيم بقصيدة تغنى فيها بتراب سورية وتمجيد تضحيات الشهداء، داعياً إلى التمسك بالأرض والدفاع عنها بكل مانملك من الإرادة والتصميم.

كما شارك الشاعر مهند صقور بقصيدة حملت الشكل التقليدي للقصيدة العربية حملت في مضمونها معطيات الحداثة أكبر فيها انتصارات الجيش وتضحيات شهدائه، إضافة إلى مشاركة الشاعر محسن فندي بقصيدة تغنى فيها بحب الوطن وعراقة سورية وامتداد حضارتها في عمق التاريخ.

بلال احمد

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