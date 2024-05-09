المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف قوات العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بوساطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلو المقاومة قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلة بوساطة الطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أول أمس موقع سبير العسكري لكيان الاحتلال الصهيوني بوساطة الطيران المسير.

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