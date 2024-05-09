الشابة دانا بحبوح تفوز بالجائزة الفضية عن فئة الرسم التوضيحي ضمن مسابقة عربية لمصممي الغرافيك

دمشق-سانا

فازت المصممة السورية الشابة دانا عبد الغني بحبوح مؤخراً بالجائرة الفضية في مسابقة “غريد لاينرز” لعام 2023- 2024 عن فئة الاسم التوضيحي “الاليستريشن” لتبرز بذلك كاسم سوري مبدع في المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي لمصممي الغرافيك العرب.

وفي حديث لنشرة سانا الشبابية بينت دانا أن مشاركتها في المسابقة جاءت من خلال مشروع أطلقت عليه اسم “الباستا سبورت لايف ستايل” وهو عبارة عن حملة إعلانية قامت بها لصالح إحدى الشركات المحلية لافتة إلى أنها سعت إلى إغناء تصميمها بتفاصيل مهمة تلفت النظر اليه.

وقالت: في التصميم الإعلاني لا بد من إيجاد فكرة مميزة نرتكز عليها لجذب انتباه المتلقي وقد اخترت في هذا العمل التركيز على مدى صحة المنتج وتأثيره الإيجابي على حياة المستهلك كنمط غذائي يفضل اتباعه في الطعام اليومي وذلك في إطار تصميم فريد وغير تقليدي.

وأوضحت أن المسابقة تنطلق كل عام من دولة عربية، اختيرت الإمارات العربية المتحدة هذه السنة لانطلاقتها، حيث شاركت فيها إلكترونيا بعد ترشيحها ضمن عدد من المصممين على مستوى الوطن العربي مشيرة إلى أن التقييم النهائي أتى من خلال لجنة تحوي عشرة مصممين عالميين بينهم أسماء أكاديمية مهمة بنسبة 80 بالمئة بالإضافة الى تقييم الجمهور بنسبة 20 بالمئة.

يشار إلى أن الشابة دانا من مواليد مدينة النبك وهي خريجة كلية الفنون الجميلة 2017 وعملت بالمركز الاعلامي لجامعة القلمون قبل أن تبدأ التدريس فيها في قسم التصميم الغرافيكي عام 2020 وهي تعمل أيضاً لصالح عدة شركات داخل سورية وخارجها في هذا المجال.

لمياء الرداوي

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