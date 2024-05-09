“تعاون أمل إبداع” مبادرة لتعزيز قيم التطوع في مساعدة الآخرين

السويداء-سانا

يتلاقى فريق من المتطوعين اليافعين الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً ضمن مبادرة في محافظة السويداء أطلقوا عليها “تعاون أمل إبداع”، بهدف تعزيز وتكريس قيم وثقافة التطوع في مساعدة الآخرين بين أفراد المجتمع.

المبادرة بحسب أحد أعضاء الفريق همام الخطيب بدأت قبل أشهر بعد الحصول على الموافقة اللازمة للعمل من المعنيين بالمحافظة بحيث جاءت انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه مجتمعهم وخاصة فئة الأطفال المبدعين والمحتاجين إلى دعم في دراستهم، إضافة لأقرانهم من اليافعين.

وبين الخطيب خلال حديثه لـ سانا الشبابية أن فكرة المبادرة انطلقت بعد قيامهم كطلاب في مدرسة المتفوقين بالسويداء بتدريب طلاب الأولمبياد الصغار واليافعين وخاصة مع وجود تجربة لديهم بهذا المجال بحيث توسعت وانضم إليها حالياً نحو 25 متطوعاً من محافظة السويداء و55 متطوعاً من مختلف المحافظات يعملون كيد واحدة في سبيل خدمة الآخرين.

ووفقاً لليافع عروة نادر أحد أعضاء فريق، فإن المبادرة تحمل أهدافاً تعليمية واجتماعية بحيث عملوا خلال الفترة الماضية، إضافة لتدريب طلاب الأولمبياد العلمي السوري بجميع فئاته سواء عبر جلسات حضورية بالنسبة لطلاب المحافظة أو بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لباقي المحافظات على تنفيذ نشاطات متنوعة، منها زيارة لدار الرعاية الاجتماعية “بيت اليتيم” ومعهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية، فضلاً عن إحداث منصة خاصة بالمبادرة.

ويتطلع القائمون على المبادرة خلال الفترة القادمة، كما أوضح اليافع ريان كيوان إلى توسيع نطاقها والتحضير حالياً لدورات تجهيز لسبر طلاب الصف السابع الذين لديهم الرغبة بالتقدم لمدارس المتفوقين ودعم طلاب شهادة التعليم الأساسي من الناحية المعنوية، وكذلك إقامة دورات تدريبية بالشطرنج.

ووفقاً لليافعين كيوان كيوان وجاد حرب فإنهما أرادا مع أصدقائهما نشر ثقافة المساعدة وتعزيز عملية الاستثمار بالتعليم وتعزيز فكرة تدريب اليافعين من قبل أقرانهم.

عمر الطويل

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