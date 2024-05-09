المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” تعتمد 15 من رواد أعمال ومخترعين سوريين

دمشق-سانا

اعتمدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” مجموعة من رواد أعمال ومخترعين سوريين ضمن مجموعة من المبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وذلك للمساهمة في بناء مستقبل مشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في معرض للاحتفاء بصناع التغيير المبتكرين والمبدعين والمغامرين في جميع أنحاء العالم افتراضياً، وفق ما أوضحه الدكتور محمد وردة رئيس جمعية المخترعين السوريين لـ سانا، حيث نظمت الجمعية عدة نشاطات للتعريف بأهمية الملكية الفكرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأدرجتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ونشرتها على موقعها على الإنترنت.

وعن أهمية المعرض الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2024 أكد الدكتور وردة أنه يشكل فرصة لاستكشاف كيفية التشجيع على الملكية الفكرية وتعزيز الحلول المبتكرة والإبداعية لبناء المستقبل وتسليط الضوء على المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال ومهنيي الملكية الفكرية الذين يستخدمون حقوق الملكية الفكرية لتسريع الابتكار والإبداع.

وأوضح الدكتور وردة أن رواد الأعمال والمخترعين السوريين الذين تم اعتمادهم إضافة له هم: ياسر سعدة – محمد العبدالله- الدكتورة ريعان الزعبي – الدكتورة علا مصطفى – الدكتور شادي الخطيب – الدكتور إبراهيم تركماني – الدكتور إبراهيم غريبي – الدكتور نبيل قصير – الدكتور محمد يوسف – نسرين عقل – رشا مقداد – ميماء حسن – زيلا بلبليان – نورا بلبليان.

علياء حشمه

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency