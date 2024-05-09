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مسير بيئي في منطقة ضهر القصير الحراجي بحمص

2024-05-09

حمص-سانا

نفذت دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص اليوم مسيراً بيئياً في موقع ضهر القصير الحراجي بريف حمص الغربي.

وذكر رئيس الدائرة المهندس عامر شعبان في تصريح لـ سانا أن الهدف من المسير الذي يشارك فيه المهندسون والفنييون في المديرية والمجتمع المحلي هو التعرف على الغطاء النباتي وأصناف الأشجار الحراجية وأهمها الكستناء والصنوبر والأكاسيا وأنواع الحيوانات الموجودة، ونشر الوعي البيئي حول أهمية الحفاظ على الغابات، ومنع التعدي عليها وحمايتها من الحرائق.

يذكر أن مساحة الموقع تقدر بـ 1500 هكتار، ويعتبر موقعاً سياحيا للزوار من مختلف المناطق.

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