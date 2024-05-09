جامعة إيرلندية ترضخ لمطالب المحتجين بقطع الاستثمارات مع شركات الاحتلال الإسرائيلي

دبلن-سانا

أعلنت جامعة ترينيتي كوليدج الإيرلندية العريقة أنها ستتخلى عن استثماراتها في شركات كيان الاحتلال الإسرائيلي المدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، وذلك عقب احتجاجات واسعة شهدتها الجامعة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع العلاقات مع هذا الكيان.

وذكرت وكالة فرانس برس أن طلاب الجامعة الواقعة في العاصمة دبلن أنهوا أمس احتجاجهم الذي استمر نحو خمسة أيام بعد أن استجابت الجامعة لمطالبهم، حيث أعلنت على موقعها الإلكتروني أنه “تم التوصل إلى اتفاق بعد مباحثات ناجحة بين إدارة الجامعة والمتظاهرين”.

وقال لازلو مولنارفي رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية: إن بيان “ترينيتي كوليدج” يظهر قوة الحركة الطلابية.

وبدأ المتظاهرون تحركهم تضامناً مع فلسطين يوم الجمعة الماضي على خلفية تزايد هذه التحركات والاحتجاجات الواسعة المؤيدة للشعب الفلسطيني في أوروبا والولايات المتحدة، حيث نصبوا عشرات الخيم في أماكن عدة داخل الحرم الجامعي، وسدوا بمقاعد مداخل المكتبة التي تضم “كتاب كيلز” وهو مخطوطة شهيرة من العصور الوسطى يأتي السياح لرؤيتها في العاصمة الإيرلندية.

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