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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34904 شهداء و78514 جريحاً

2024-05-09

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المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة للعدو الصهيوني بقذيفة “الياسين 105” جنوب شرق حي الصبرة بمدينة غزة

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