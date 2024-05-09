وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34904 شهداء و78514 جريحاً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه المذابح الفاشية الصهيونية
2024-05-08
في أبو ظبي… وفد الأعمال السوري يبحث مع وفدي روسيا ومصر سبل التعاون المشترك
2024-05-08
انطلاق فعاليات المعرض الدولي الخامس والثلاثين للكتاب في طهران بمشاركة سورية
2024-05-08
بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات (قمة AIM للاستثمار 2024) في أبو ظبي
2024-05-07
مجلس وزراء منظمة “أوابك” يختار الطاقة المتجددة موضوعاً لجائزة البحث العلمي
2024-05-06
وفد من وزارتي التربية والتعليم العالي يبحث في باكستان آفاق التعاون بين البلدين
2024-05-05
الخارجية: سجل واشنطن الأسود في حقوق الإنسان لا يؤهلها لإعطاء الدروس للدول
2024-05-05
محليات
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل
2024-05-09
سورية تستضيف أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية غداً لأول مرة
2024-05-09
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية بريف دمشق
2024-05-09
ضبط كمية من نتر وبقايا الفروج في ريف دمشق قبل وصولها إلى الأسواق للاتجار بها
2024-05-08
عروض متنوعة ضمن كرنفال الفصح في بلدة كفربهم بريف حماة الغربي
2024-05-08
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء ربيعية معتدلة بشكل عام
2024-05-08
الإدارة المحلية تتسلم 90 جهازاً لتقييم سلامة المباني المتضررة من الزلزال
2024-05-08
رياضة
ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ
2024-05-08
برونزية لسورية في بطولة آسيا للفنون القتالية برياضة الجوجيتسو
2024-05-08
الفارس همام الخولي يحرز الجائزة الكبرى ببطولة تيم سبيرت للقفز على الحواجز
2024-05-08
الجمعة القادم.. موعد انطلاق بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت
2024-05-08
دورتموند يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
2024-05-08
تأهل فريق داعل إلى الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الشباب
2024-05-07
13 ميدالية لنادي الشرطة ببطولة الجمهورية للقوة البدنية
2024-05-07
اقتصاد
تأرجح أسعار الذهب
2024-05-09
ارتفاع أسعار النفط
2024-05-09
الصين: الحظر الأمريكي على صادرات الرقائق لشركة هواوي “قسر اقتصادي”
2024-05-08
بورصة وول ستريت تفتح على انخفاض
2024-05-08
في أبو ظبي… وفد الأعمال السوري يبحث مع وفدي روسيا ومصر سبل التعاون المشترك
2024-05-08
إنهاء الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسويق موسم القمح
2024-05-08
صندوق النقد الدولي يؤكد تراجع الاعتماد على الدولار في العالم
2024-05-08
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بوتين: لن نسمح لأحد بتهديدنا وسنقوم بكل ما في وسعنا لتفادي حدوث مواجهة عالمية
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل
سورية تستضيف أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية غداً لأول مرة
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية بريف دمشق
سورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه المذابح الفاشية الصهيونية
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استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة بسيارته أمام المركز الثقافي بدرعا
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الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بتنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية
مجلس الشعب يوافق على تعديل بعض مواد نظامه الداخلي المتعلقة بالحصانة البرلمانية
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34904 شهداء و78514 جريحاً
2024-05-09
2024-05-09
Zeina
سابق
وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 60 شهيداً و110 جرحى
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