العدو الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بنيران المقاومة اللبنانية

القدس المحتلة-سانا

أعلن العدو الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بنيران المقاومة اللبنانية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس 12 هجوماً على مواقع وتجمعات الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال فلسطين المحتلة، مستخدمة المسيرات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 615 ضابطاً وجندياً منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في حين تؤكد مصادر إسرائيلية أنه لا يعترف بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية وأنها أكبر من هذه الأرقام.

وكان جنديان قتلا قبل يومين في عملية نفذتها المقاومة اللبنانية بمسيرة انقضاضية على موقع عسكري للعدو في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة.

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