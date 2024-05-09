“أوركسترا ميتزو للشباب” ولادة موسيقية جديدة في أوبرا دمشق

دمشق-سانا

بمقطوعات كلاسيكية لعدد من المؤلفين العالميين عزفت بإحساس الشباب، شهدت دار الأسد للثقافة والفنون في دمشق مساء اليوم ولادة “أوركسترا ميتزو للشباب” في أولى أمسياتها الكلاسيكية بقيادة الموسيقي جورج موسى.

اثنان وخمسون عازفاً وعازفة تتراوح أعمارهم بين 16-23 عاماً من طلبة المعهد العالي للموسيقا وطلبة وخريجي معهد صلحي الوادي إضافة لعازفين لم تسنح لهم الفرصة لدراسة الموسيقا أكاديمياً إلا أنهم يمتلكون حساً موسيقياً وشغفاً في العزف اعتلوا خشبة مسرح الأوبرا ليقدموا مقطوعات تراوحت بين الرومانسية أحياناً والقوة أحياناً أخرى.

وبين موسى في تصريح لمراسلة سانا ان الاوركسترا تهدف إلى منح الشباب الخبرة العملية في الأداء الجماعي والظهور على المسرح والتمكن من مهارة التعامل مع الجمهور وامتلاك أحاسيسه من خلال تذوق الألوان الموسيقية التي يقدمونها لتحقيق الانتشار الموسيقي الكلاسيكي في المجتمع بشكل أوسع.

ولفت موسى إلى أنه خلال الأمسية ظهر جلياً تشجيع الأوركسترا الشباب على تقديم أنفسهم بأداء متزن يظهر براعتهم في تقديم أعمالهم لأول مرة ضمن هذه التشكيلة الموسيقية الجديدة.

زينب علي

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