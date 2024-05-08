بحث سبل التعاون العلمي بين جامعة البعث والمشافي التعليمية السويسرية

حمص-سانا

بحث الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث مع الدكتور علي الرفاعي رئيس قسم جراحة المسالك البولية والسرطانية بمشفى إنزدن في سويسرا سبل التعاون العلمي المشترك بين الجامعة والمشافي التعليمية السويسرية، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الطبي الحادي العشر الذي ستقيمه الجامعة.

وأكد الخطيب أن جامعة البعث تسعى إلى الاستمرار في تطوير وتفعيل الاتفاقيات مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، وزيادة علاقات التبادل الثقافي بما يعود بالفائدة على الجامعة وطلابها، وخاصة بوجود المشفى التعليمي فيها الذي يضم إضافة إلى الأطباء الاختصاصيين طلاب الدراسات العليا من كلية الطب البشري.

من جهته عبر الدكتور الرفاعي عن تطلعه لتطوير التعاون بين الطرفين، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيزه من حيث تبادل المواد العلمية والمعلومات البحثية ودعم وتطوير المشفى الجامعي في جامعة البعث.

مثال جمول

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