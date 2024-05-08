جامعة البعث تكرم المشاركين في المؤتمر التخصصي العلمي الأول “تغذية الرياضيين”

حمص-سانا

كرمت جامعة البعث في حمص اليوم المشاركين من كلية العلوم الصحية في المؤتمر التخصصي العلمي الأول الذي أقيم في دمشق بعنوان “تغذية الرياضيين ودورها في رفع الأداء والحماية من الإصابات”.

الدكتورعبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أكد خلال التكريم أهمية مشاركة اختصاصيي التغذية في كلية العلوم الصحية، باعتبارهم المرجع العلمي المهم لتقديم المعلومات الصحية والرياضية والمساهمين في نشر المعلومات التغذوية، مشيراً إلى الحرص على المشاركة في المؤتمرات التخصصية المهمة التي تساهم في رفع التصنيف العالمي للجامعة، وتدعم باحثيها في مختلف المجالات.

بدوره أشار الدكتور أحمد النداف رئيس قسم التغذية في كلية العلوم الصحية ومنسق المؤتمر إلى أن تكريم الجامعة لباحثيها من طلاب وأعضاء هيئة تدريسية يعتبر تقديراً كبيراً للجهود التي بذلت بدعم منها للبحث العلمي والارتقاء به، حيث يشكل التكريم دافعاً لهم لمواصلة التقدم في هذا المجال.

من جانبه أكد الدكتور صفوح السباعي رئيس اللجنة الوطنية للمنشطات في سورية أهمية المؤتمر في ربط خريجي كلية العلوم الصحية وما تلقوه من معلومات أكاديمية وخاصة قسم التغذية بسوق العمل، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها جامعة البعث من أجل إعداد خريجين من قسمي التغذية والعلاج الفيزيائي قادرين على خوض غمار العمل، وتطوير البحث العلمي في مجال الرياضة والرياضيين.

مثال جمول

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency