حراج درعا تمنح 67 رخصة رعي لمربي الثروة الحيوانية

درعا-سانا

منحت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا 67 رخصة رعي لمربي الثروة الحيوانية، بهدف التخفيف من انتشار الأعشاب في المواقع الحراجية.

وبين رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن منح رخص الرعي مجاني وهو إجراء وقائي يساعد في الحد من انتشار الحرائق الزراعية والحراجية، ويوفر في الوقت نفسه على المربين أثمان الأعلاف.

ولفت إلى أن دائرة الحراج تتخذ مع كل الجهات المعنية في درعا إجراءات ضرورية للحد من الحرائق، ما يحافظ على المحاصيل الزراعية.

قاسم المقداد

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