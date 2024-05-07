أربعة قتلى وعشرات العالقين تحت الأنقاض بانهيار مبنى في جنوب إفريقيا

كيب تاون-سانا

لقي أربعة من عمال البناء على الأقل مصرعهم وأصيب عشرون آخرون بجروح، إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة جورج الساحلية جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بلدية المدينة قولها في بيان: إن فرق الإنقاذ تمكّنت من إخراج 24 عامل بناء أمس على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى، ونقلتهم على متن سيارات إسعاف إلى عدد من المستشفيات القريبة لكن سرعان ما توفي أربعة منهم متأثرين بإصاباتهم، فيما لا يزال نحو خمسين من زملائهم محاصرين تحت الأنقاض.

وحسب الناطقة باسم بلدية المدينة شانتال إدواردز فإن “فريقاً يضمّ نحو 75 عاملاً كانوا في المكان عند انهيار العمارة المكونة من خمسة طوابق، ولم تتضح بعد أسباب الحادث”.

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