يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

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– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 20 وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

– وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.