مياه درعا تنفذ مجموعة من آبار المياه وإعادة تأهيل أخرى

درعا-سانا

انتهت مؤسسة مياه الشرب في محافظة درعا من تنفيذ عدة آبار، وصيانة وإعادة تأهيل أخرى في مناطق متفرقة من المحافظة.

مدير مؤسسة مياه الشرب في درعا المهندس مأمون المصري ذكر في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تأهيل بئري النجيح وأبو معروف في منطقة اللجاة التابعتين لوحدة مياه محجة، وبلغت غزارة بئر النجيح 20 متراً مكعباً وغزارة بئر أبو معروف 25 متراً مكعباً، وتم على التوازي تأهيل بئر السحيلية والجويمع التابعتين لوحدة مياه الشيخ مسكين، وتبلغ غزارتهما مجتمعتين 47 متراً مكعباً.

وانتهت المؤسسة وفقاً للمصري من حفر بئر في مدينة الصنمين لتحسين واقع المياه، وتصل غزارتها إلى 30 متراً مكعباً، كما قامت ورشات الصيانة التابعة لوحدة مياه مدينة جاسم بإصلاح الغاطسة واستبدال “قساطل” في خط دفع البئر الترابية بالمدينة، وذلك بطول 100 متر، في حين تابعت مديرية التنفيذ بالمؤسسة أعمال حفر وإكساء بئر قيطة بريف المحافظة.

وأشار المصري إلى انتهاء ورشة الخطوط الخارجية للمؤسسة من أعمال إصلاح المضخة الأفقية رقم 2 في محطة عين الساخنة الصغرى المغذية لبلدة تل شهاب ووضعها بالخدمة.

ليلى حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency