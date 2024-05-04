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مجلس مدينة درعا يدعو أصحاب المحال التجارية لترميم وتأهيل محالهم خلال مدة 3 أشهر

2024-05-04

درعا-سانا

دعا مجلس مدينة درعا أصحاب المحال التجارية إلى الإسراع في عملية ترميم محالهم وتأهيلها، وذلك من أجل تفعيل وتنشيط الأسواق التجارية الرئيسية في المدينة.

وطلب المجلس في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك من أصحاب البسطات والعربات نقل فعالياتهم إلى الأماكن التي حددها المجلس، وهي (الطريق المحاذي للخط الحديدي الحجازي بشمال الخط من مدرسة الأنشطة حتى مدرسة التحرير)، و(شمال مديرية الصحة جانب كافيه الأوكتان)، و(مدخل طريق العيادات الشاملة من اتجاه طريق المجمع الحكومي) والرصيف الواقع جانب مركز الرعاية والأمومة بحي الكاشف)، إضافة لإزالة الأكشاك وتوظيفها في أماكن أخرى حددها المجلس، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وذكر رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري في تصريح لمراسلة سانا أنه يتم تنفيذ مشروع تأهيل الأسواق التجارية الرئيسية وترميمها لوضعها في الخدمة، داعياً أصحاب المحال التجارية إلى الإسراع بأعمال التأهيل والترميم لمحالهم خلال مدة 3 أشهر بغية وضعها بالاستثمار.

وبين العمري أنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمنطقة السوق وسيتم لاحقاً تنفيذ مشروع إنارة كامل بالطاقة الشمسية البديلة تغطي الأسواق الرئيسية بالمدينة.

 ليلى حسين

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