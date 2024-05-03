عيادة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في ريف السويداء

السويداء-سانا

وضعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان في السويداء اليوم بالتعاون مع شعبة الهلال الأحمر في قرية نمرة عيادة مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالخدمة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عدنان مقلد في تصريح لمراسل سانا أن العيادة تهدف للتوعية والتثقيف بموضوع الكشف المبكر وتعليم السيدات الفحص الذاتي بهدف التقليل من عدد الإصابات وتخفيف معاناة المصابات بسرطان الثدي.

وبين الدكتور مقلد أن استقبال المراجعات ضمن العيادة يتم كل يوم جمعة من كل أسبوع من قبل الطبيبات مع فحصهن من خلال فريق طبي نسائي ومتابعة أوضاعهن، مشيراً إلى أنه عند اكتشاف أي تغيير صحي طارئ يتم إرسال السيدة لإجراء فحص الماموغراف أو إيكو الثدي حسب الأعمار إلى المراكز الصحية المعتمدة من مديرية الصحة أو دور الأشعة الخاصة التي تقوم الجمعية بتغطية نفقات التصوير فيها.

وسبق لجمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء افتتاح عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مدن السويداء وشهبا وصلخد.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency