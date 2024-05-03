طلاب متضامنون مع فلسطين يعتصمون أمام أكبر جامعة في المكسيك

مكسيكو-سانا

اعتصم مئات الطلاب والناشطين المؤيدين للشعب الفلسطيني والمطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي عليه أمام جامعة المكسيك الوطنية المستقلة في مكسيكو، وهي أكبر جامعة في البلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الطلاب وضعوا فوق مخيمهم الاحتجاجي أمام الجامعة أعلاماً فلسطينية، وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، ورفع الحصار عنه والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليه.

وردد الطلاب المتضامنون شعارات من بينها “عاشت فلسطين حرة”، و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر”، كما طالبوا الحكومة المكسيكية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الطالبة فالنتينا بينو التي تدرس في كلية الفلسفة والآداب: “نحن هنا لدعم فلسطين وشعبها ولدعم الحركة الاحتجاجية الطلابية في الولايات المتحدة”، بدورها أعربت زميلتها في الكلية نفسها خيمينا روساس عن أملها في أن تنتشر عدوى هذا المخيم الاحتجاجي إلى جامعات أخرى في البلاد.

وشهدت عشرات الجامعات الأمريكية خلال الأيام الأخيرة احتجاجات واعتصامات طلابية، تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للمجازر الصهيونية بحقه قابلتها الشرطة الأمريكية بحملات قمع واقتحام للجامعات أسفرت عن اعتقال 2200 طالب حتى اليوم.

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