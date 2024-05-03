قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في مدينة نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت فلسطينيين اثنين، كما اقتحمت عدداً من القرى فيها.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل من المدخل الجنوبي، ومنطقة الظهر في بيت أمر، وبلدة حلحول شمال المدينة وقرية الريحية جنوبها، حيث داهمت عدداً من المنازل وعززت تواجدها العسكري في تلك المناطق وسط إطلاق قنابل الغاز السام، تزامناً مع اقتحام عشرات المستوطنين قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 15 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم امرأة وأسرى سابقون.

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