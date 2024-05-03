جمهورية ترينيداد وتوباغو تعترف رسمياً بدولة فلسطين

بورت أوف سبين-سانا

قررت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وذكرت وكالة وفا أن هذا القرار صدر بناء على توصية من وزير الشؤون الخارجية خلال جلسة لمجلس وزراء حكومة ترينيداد وتوباغو، وأكد القرار أن هذا الاعتراف سيسهم في تعزيز ودعم التوافق الدولي المتزايد حول قضية استقلال فلسطين.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن ترينيداد وتوباغو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يتمثل بالموقف الثابت للحكومة بأن حل القضية الفلسطينية الذي يستند إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع طويل الأمد.

وأكدت الوزارة أن ترينيداد وتوباغو كانت تدعم بانتظام قرارات دعم فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك منحها مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة، مشيرة إلى أنها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي دعمت أيضاً القرارات التي اعتمدت في الجلسات الطارئة للجمعية العامة بشأن حماية المدنيين والالتزامات القانونية والإنسانية حيال ذلك.

يذكر أن جامايكا وباربادوس أعلنتا خلال الشهر الماضي اعترافهما بدولة فلسطين، ومن المتوقع أن تتبع دول أخرى في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية الخطوة نفسها وفق ما أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الشهر الماضي.

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