بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين 28-4-2024 2024-05-03 ميدالية فضية لسورية في أولمبياد مندلييف الدولي للكيمياء 26-4-2024 بتكلفة 70 مليار ليرة… رئيس الوزراء يفتتح نفق وعقدة المواساة المرورية بدمشق 27-4-2024 منتخب سورية للأشبال بكرة المضرب يتوج بلقب بطولة غرب آسيا 27-4-2024 الأولى بريف دمشق… افتتاح الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية في عدرا 29-4-2024 بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يدشن رسمياً المركز التجنيدي الأول بدمشق 30-4-2024 بمناسبة عيد العمال… المهندس عرنوس يضع محطة تحويل يلدا في ريف دمشق بالخدمة 1-5-2024 نقلوا عبره حضارة وتراث بلدهم… تشكيليون سوريون يشاركون بمعرض فني في مسقط 2-5-2024 بمشاركة عربية ودولية… الرابطة السورية للجراحة العظمية تقيم مؤتمرها السنوي الأول 2-5-2024 أبرز الأحداث في أسبوع 2024-05-03Afraa