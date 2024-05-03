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بالصور. أبرز الأحداث في أسبوع

السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين 28-4-2024

2024-05-03

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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