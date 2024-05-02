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نائب روسي: نظام كييف يواصل إظهار جوهره الإرهابي والمدمر

2024-05-02

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الدبلوماسية العامة في برلمان جمهورية القرم الروسية يوري غمبيل أن التلميحات الأوكرانية بشأن احتمال تدمير جسر القرم هي إشارة للإرهابيين لتنفيذ ذلك.

وقال غمبيل في تصريح لوكالة سبوتنيك: إن “نظام كييف يواصل إظهار ابتسامته الإرهابية، ويكشف عن جوهره المدمر والوحشي، وما التلميحات التي أطلقها ممثله الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا بشأن ضرب جسر القرم إلا إشارة مباشرة للإرهابيين للقيام بفعلتهم”.

وشدد غمبيل على أن كل محاولة للاعتداء على أهداف مدنية في روسيا سيتم الرد عليها مباشرة.

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