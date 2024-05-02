الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 500 جثمان شهيد فلسطيني بينهم 58 منذ مطلع العام الجاري

القدس المحتلة-سانا

أعلنت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 500 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم جثامين 58 شهيداً منذ مطلع العام الجاري.

وقالت الحملة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن هذه الجريمة المتمثلة في استمرار سلطات الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة.

وأضافت: إن احتجاز الجثامين امتهان للكرامة الإنسانية للفلسطيني في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية تستصرخ الموقف الوطني والدولي للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء، ولتمكين ذويهم من إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، داعية إلى الضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين.

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