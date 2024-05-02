إيران تفرض عقوبات على شخصيات وشركات أميركية وبريطانية مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

طهران-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم فرض عقوبات على عدد من الشخصيات والشركات الأميركية والبريطانية بسبب ارتباطها بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: تماشياً مع تنفيذ “قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان” وعلى خلفية قيام الولايات المتحدة بمغامرات وأعمال إرهابية في المنطقة، ووفقاً للمادتين 4 و5 من القانون أعلاه سيتم فرض عقوبات على خمس شركات وسبع شخصيات أميركية لتورطهم في أعمال إرهابية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال دعم الأعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، وخاصة سكان قطاع غزة.

وفي بيان آخر أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على ثمانية أشخاص وخمس شركات بريطانية على صلة بالعدوان وقالت: تماشياً مع تنفيذ قانون “مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن والسلام” والذي أقره المجلس الإسلامي في الـ 20 من أيار 2020، وفي إطار القواعد القانونية وآليات العقوبات ذات الصلة ومن مبدأ المعاملة بالمثل، فرضت وزارة الخارجية الإيرانية عقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد البريطانيين بسبب أعمالهم المتعمدة في دعم وتسهيل ممارسات الكيان الصهيوني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، والانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين، والحصار وتهجير الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف البيان: إن إيران وإذ تدين أعمال الحكومة البريطانية في دعم وتسهيل الأعمال التخريبية للأفراد والمؤسسات المذكورة، بما في ذلك دعم وتسهيل ارتكاب أعمال إرهابية من قبل الكيان الصهيوني، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للمعاهدة الدولية والذي تلتزم به الحكومة البريطانية في مكافحة الإرهاب، تعلن أن تصرفات الحكومة البريطانية تمثل انتهاكاً واضحاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

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