وفاة ثلاثة أشخاص بصعق كهربائي في المدينة الصناعية في حسياء

حمص-سانا

توفي ثلاثة أشخاص صباح اليوم جراء تعرضهم لصعق كهربائي في معمل لتصنيع الجبس بالمدينة الصناعية في حسياء بريف حمص.

و أوضح مدير المدينة المهندس محمد عامر الخليل في تصريح لمراسلة سانا أن الحادثة جرت خلال قيام ابن صاحب المعمل وأحد العمال بجر سلم على دواليب أو ما يعرف بالسقالة فاصطدمت بشبكة كهرباء متوسط بالقرب من المعمل، ما أدى إلى صعقهما فوراً وأثناء محاولة والده “صاحب المعمل” إنقاذهما صعق ليتوفى هو الآخر.

وأشار الخليل أنه تجري متابعة التحقيق بالحادثة من قبل الجهات المعنية.

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