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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

2024-05-02

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم امرأة وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات في رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل وطولكرم والقدس، واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت 15 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 8550 أسيراً.

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