تستمر حتى الـ 5 من الشهر الجاري… بدء تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة للقاح الأطفال في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأت مديرية صحة الحسكة اليوم تنفيذ حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني التي أعلنت عنها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى الـ 5 من الشهر الجاري، والتي تستهدف الأطفال دون الخمس سنوات.

وفي تصريح لمراسل سانا، بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أنه وفق بيانات برنامج التلقيح الوطني بالمديرية سيتم إعطاء لقاح الشلل الفموي لنحو 240 طفلاً دون سن الخامسة، و19285 طفلاً باللقاح الروتيني، موضحاً أنه يشارك في الحملة 342 عاملاً صحياً موزعين على 42 مركزاً صحياً في المدن والتجمعات السكانية، إضافة إلى 38 فريقاً جوالاً للوصول إلى الأطفال في القرى والتجمعات البعيدة التي لا يوجد فيها مركز صحي ثابت.

وأضاف خلف: إن فرق اللقاح في المديرية نفذت خلال الأسبوع الجاري أنشطة شملت ندوات وجولات في المدن والقرى والتجمعات السكانية لتحفيز الأهالي وحثهم على تلقيح أطفالهم لحمايتهم من الأمراض، داعياً الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية والتعاون مع الفرق الجوالة لضمان سلامة أطفالهم، وإعطاء اللقاحات المطلوبة ودفتر لقاح جديد في حال عدم وجوده.

وكانت وزارة الصحة أطلقت بمختلف المحافظات في الـ 21 من نيسان الماضي حملة اللقاح الوطنية الشاملة المركزية في مختلف المحافظات، وذلك تحت شعار (لقحوا أطفالكم الآن.. ليبقوا بأمان).

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