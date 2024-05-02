الأمن الروسي يعتقل أحد سكان بريموريه بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال أحد سكان إقليم بريموريه بتهمة التجسس ونقل معلومات إلى الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر في الفرع الإقليمي للأمن الفيدرالي قوله: إن عناصر جهاز الأمن الروسي تمكنت من إحباط نشاط غير قانوني لأحد سكان إقليم بريموريه متورط في ارتكاب الخيانة العظمى عن طريق التجسس لصالح مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية”.

وأوضح المصدر أن الشخص المذكور قام بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية بجمع معلومات حول البنية التحتية العسكرية الروسية في الإقليم ونقلها إلى المشرفين عليه، وذلك رغم إدراكه الكامل لإمكانية استخدامها من قبل العدو ضد أمن روسيا الاتحادية بما في ذلك أثناء تنفيذ عمليات تأثير مباشر ضد البلاد”.

وأكد المصدر أنه تم زج المتهم في السجن على ذمة التحقيق بعد فتح قضية جنائية ضده وفقاً لمادة (الخيانة) من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

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