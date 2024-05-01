إسطنبول: اعتقال عشرات الأشخاص في عيد العمال العالمي

أنقرة-سانا

اعتقلت الشرطة التركية اليوم عشرات المتظاهرين، أثناء محاولتهم الوصول إلى ساحة تقسيم والاحتفال بعيد العمال العالمي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى ساحة تقسيم، واصطدموا مع الأمن، كما أطلقت الشرطة أمام بلدية إسطنبول الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز.

وفي منطقة بشكتاش، أوقفت الشرطة 30 متظاهراً على الأقل كانوا يهتفون “لا يمكن حظر الوصول إلى تقسيم”.

وفي منطقة شيشلي، أوقفت الشرطة أيضاً 30 متظاهراً، وأغلقت الطرق الرئيسة في أنحاء إسطنبول أمام حركة المرور، فيما علق عمل وسائل النقل العام بما فيها العبارات وقطارات الأنفاق.

يشار إلى أن ساحة تقسيم تشهد بين الحين والآخر مظاهرات منددة بالسياسات الاقتصادية لأردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية.

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