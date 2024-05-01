بمناسبة عيدهم… تكريم العمال في محطة توليد كهرباء الزارة ومعمل الإسمنت في حماة

حماة-سانا

بمناسبة عيد العمال، كرم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري العمال في محطة توليد كهرباء الزارة بمحافظة حماة.

وذكر وزير الكهرباء في تصريح للصحفيين بعد جولة له في المحطة أن العمال نفذوا أعمال الصيانة للمجموعة الثالثة في المحطة للمرة الأولى، وهو عمل متميز رفع من كفاءتهم وخبراتهم ووفر مبالغ كبيرة، حيث كانت تكلفة أعمال الصيانة الرئيسية بخبرات أجنبية نحو 7 ملايين يورو، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة التي نفذها العاملون شملت أيضاً الرافعة “350 طناً” وأعادوها للخدمة بتكلفة 15 مليون ليرة سورية.

من ناحيته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن ما قام به العاملون في محطة الزارة وكذلك في معمل الإسمنت ومواد البناء في حماة هو مبعث فخر لأبناء الوطن، مشيراً إلى أن عمال سورية كانوا وما يزالون في الصدارة سواء بالانتماء الوطني أو بكفاءة ومسؤولية العمل لما يقدمونه من جهد كبير وتفان وإخلاص في أداء عملهم ومهامهم.

بدوره محافظ حماة محمود زنبوعة نوه بجهود العمال السوريين الذين لم تمنعهم ظروف الحرب والإرهاب ضد بلدهم من التوقف عن مسيرة العمل والإنتاج، فكانوا رغم الظروف الصعبة التي مرت على وطنهم يداً بيد إلى جانب الجيش العربي السوري للوصول إلى مرحلة التعافي تمهيداً لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وأوضح مدير التشغيل في محطة توليد كهرباء الزارة المهندس أسعد محفوض أن استطاعة المجموعة الثالثة في المحطة 220 كيلو واط، وقد خرجت من الخدمة بتاريخ الـ 13 من نيسان الماضي، ما استدعى خضوعها لبرنامج الصيانة العامة لإعادة تأهيل المولدة ودارات المرجلة الرئيسية، نفذتها كوادر فنية وطنية تمرست بأعمال الصيانة والتشغيل.

وفي سياق متصل كرم القادري العمال في معمل الإسمنت ومواد البناء في حماة بحضور محافظ حماة وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري وفعاليات نقابية.

عبد الله الشيخ

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