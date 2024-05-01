معرض وحفل فني بعنوان (فراشات الطفولة ترقص فرحاً) في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا

درعا-سانا

احتفاء بعيدي العمال والشهداء أقامت مدرسة الشيخ مسكين العاشرة للتعليم الأساسي في محافظة درعا حفلاً فنياً بعنوان “فراشات الطفولة ترقص فرحاً”، وذلك بالتعاون بين مديرية تربية درعا وفرع منظمة طلائع البعث بالمحافظة.

وأكد أمين فرع درعا للطلائع أحمد الحاج علي لمراسل سانا أن هذا الحفل يأتي تنفيذاً لخطة الفرع المتضمنة إقامة الأنشطة الفاعلة لتربية جيل مؤمن بأهداف أمته في الحفاظ على تقاليدها وتراثها، مبيناً أن التعامل مع الأطفال في تنمية مواهبهم هو نواة لتكوين خامات مستقبلية قادرة على الإبداع في مجالات متعددة.

معاون مدير تربية درعا للتعليم الأساسي وائل الصبح تحدث بدوره عن الأنشطة التي تعمل على صقل الجيل فكرياً وإبداعياً، وما تم عرضه من فقرات فنية راقصة معبرة عن الفلكلور الحوراني الأصيل، مبيناً أن الحفل تميز بالتنظيم والعروض الجميلة بمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي الذي يتصف بكرمه وحسن ضيافته.

مديرة المدرسة نجلاء الخصواني قالت: إن نجاح الفعالية والمعرض هو نتيجة للتعاون المستمر والبناء بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي الذي قدم الكثير للأطفال بهدف تعزيز قدراتهم الإبداعية على أرض الواقع.

وعقب الحفل تم افتتاح معرض فني ضم العديد من اللوحات الفنية والتراثية من رسومات الأطفال بإشراف مدربيهم.

يذكر أن المعرض مستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

رضوان الراضي

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