اعتداءات على طلاب جامعة كاليفورنيا الأمريكية المعتصمين دعماً لفلسطين

واشنطن-سانا

شهدت جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اليوم اعتداءات على الطلاب المعتصمين فيها نصرة لفلسطين من قبل الشرطة وطلاب مؤيدين لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز باتجاه الطلاب المعتصمين، فيما أقدم طلاب مؤيدون لكيان الاحتلال على ضرب عدد من الطلاب والاعتداء عليهم.

كما تم اعتقال عدد من الطلبة المشاركين في الاعتصام، في وقت أفادت فيه تقارير أمريكية بأن عدد المعتقلين من الطلاب المؤيدين لفلسطين وصل إلى أكثر من 1000 طالب اعتقلوا من 25 حرماً جامعياً منذ الـ 18 من نيسان الماضي.

وكانت شرطة نيويورك اقتحمت الليلة الماضية قاعة هاميلتون في حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب خلال احتجاجهم على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

إلى ذلك وفي سياق التأثير الذي أحدثته الاحتجاجات الطلابية المستمرة، أبلغت رئيسة جامعة راون في ولاية رود آيلاند شمال شرق الولايات المتحدة كريستينا باكسون الطلاب المحتجين اليوم استعداد الجامعة لسحب جميع الاستثمارات المرتبطة بـ “إسرائيل” مقابل فك الاعتصام وإنهاء المعسكر الطلابي الذي أقامه المحتجون المطالبون بوقف الحرب على غزة.

وستصوت على القرار أعلى هيئة إدارية في الجامعة خلال اجتماعها المقبل بناء على اتفاق بين منظمي الاحتجاجات ومديري الجامعة.

وأهم مطالبات الطلبة المحتجين في مخيمهم منذ الأربعاء الماضي إضافة لسحب الجامعة استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بـ “إسرائيل” هو إسقاط التهم الموجهة ضد 41 طالباً تم اعتقالهم في اعتصام بقاعة الجامعة يوم الـ 11 من كانون الأول الماضي.

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