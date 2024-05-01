قوات الاحتلال تهدم منزلاً وتجرف أراضي شرق الخليل

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في خربة خلة الفرن شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وهدمت منزلاً وشردت قاطنيه، كما هدمت بئراً وجرفت مزروعات وأشجاراً مثمرة وأسواراً اسمنتية تحيط به على مساحة 1.5 دونم.

وكانت وزارة الشؤون الإغاثية الفلسطينية أفادت في تقرير لها قبل أيام بأن الاحتلال هدم منذ بدء عدوانه على غزة 803 مبنى في الضفة الغربية، محذرة من مخططاته لتهجير أهالي 46 قرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency