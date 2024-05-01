33 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 33 شهيداً، و57 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 208 على القطاع ارتفع إلى 34568 شهيداً، و77765 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان الدفاع المدني في غزة أفاد أمس بأن أكثر من 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، محذراً من أن استمرار تكدس الجثامين تحت الركام بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، ولا سيما مع دخول فصل الصيف، ومطالباً الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والضغط باتجاه السماح بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لتمكين طواقمه من إنقاذ حياة المصابين بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع واستخراج جثامين الشهداء التي تتحلل تحت الركام.

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