سهرة مع أبي خليل القباني… عرض مسرحي لتربية حلب

حلب-سانا

ضمن مسابقة يوم المسرح العالمي التي تقيمها وزارة التربية قدمت دائرة المسرح المدرسي بمديرية التربية في حلب اليوم عرضاً مسرحياً على خشبة مسرح نقابة الفنانين بعنوان سهرة مع أبي خليل القباني.

وأوضح مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أهمية تنمية مواهب الطلاب واكتشافها والارتقاء بقدراتهم المسرحية والإبداعية عبر إقامة الأنشطة والفعاليات.

وبينت رئيسة دائرة المسرح المدرسي بوزارة التربية ريم شالاتي أن العرض الذي قدمته مديرية التربية هو ختام العروض المسرحية في جميع المحافظات للمشاركة بمسابقة يوم المسرح العالمي والذي حمل عنوان مسرح سوري.

وأكدت شالاتي أهمية الأنشطة المسرحية والفنون ودورها في التعلم وإكساب الطالب الخبرات والمهارات المتعددة في الانضباط و العمل ضمن المجموعة والاستماع إلى الآخرين والتواصل.

وأشارت مخرجة العمل غنوة حيدري إلى أن مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني عن نص للكاتب سعد الله ونوس وإعداد محمد الحفري تتمحور عن حياة أبي خليل القباني ومعاناته وإصراره لتحقيق حلمه في تأسيس المسرح، لافتة إلى أنه تم إعادة صياغة النص ليكون مناسباً للمسرح المدرسي، ووفق رؤيتها الإخراجية حيث تم إبراز جوانب المسرح المتعددة عبر تقديم فقرة رقص للفنون الشعبية على أنغام الموشحات التي لحنها أبي خليل القباني.

بريوان محمد

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