المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة ميركافا وتموضعاً للعدو الإسرائيلي في موقع المطلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية دبابة ميركافا، وتموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة موقعة أفرادهما بين قتيل ومصاب.

وقالت المقاومة في بيانين منفصلين اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصن داخل ‏موقع المطلة، باغتها رجال المقاومة واستهدفوها بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح”.‏

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة المناسبة تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة نفسه وأصابوه إصابة ‏مباشرة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استهدافها مساء أمس تموضعين لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنتي “أفيميم” و”دوفيف” عند الحدود الفلسطينية اللبنانية، وتحقيقها إصابات مباشرة في صفوفهم.

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