وقفات طلابية تضامناً مع فلسطين في عدة جامعات لبنانية

بيروت-سانا

نظّم طلاب في جامعات لبنانية اليوم عدّة وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، رفضاً للعدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على قطاع غزة.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، تجمع طلاب داخل حرم الجامعة الأميركية في بيروت، مرددين شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي ورافعين الأعلام الفلسطينية، فيما حمل طلاب آخرون لافتات تندد بالاعتداءات المستمرة على الجنوب اللبناني.

وعبر الطلبة عن وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، فيما ألقت إحدى الطالبات كلمة باسم زملائها، مطالبة فيها بوقف الإبادة الإسرائيلية المدعومة أميركياً بحق الفلسطينيين، والحاجة الملحة لوقف الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، ونوهت بالتحركات الطلابية حول العالم دعماً للفلسطينيين.

وفي باحة الجامعة اللبنانية في بيروت أيضاً، تجمع حشد من الطلاب رافعين الأعلام الفلسطينية، وأحرقوا علم كيان الاحتلال، مشددين على وقوفهم في وجه العدوان الإسرائيلي والدعم الغربي له.

ويأتي الحراك الطلابي اللبناني في وقت تشهد فيه جامعات أميركية وأوروبية تحركات طلابية تضامنية مع الفلسطينيين انطلقت منذ نحو عشرة أيام من جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، واتسعت إلى حرم جامعات عدة في الولايات المتحدة في ظل حملة اعتقالات واسعة تنفذها الشرطة الأميركية بحقهم.

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